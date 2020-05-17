Белгород, , 12:56 — REGNUM Обращение к президенту РФ Владимиру Путину записали сотрудники скорой медицинской помощи города Алексеевка Белгородской области. Видео разместил телеграм-канал «Белгород №1».

«Обращаемся к вам по поводу того, что ваш приказ, по которому должны оплачивать по ковиду, по коронавирусу, работникам скорой помощи всем без исключения, не выполняется. У нас кому-то выплатили. Кому-то — нет, и по часам ещё платят», — говорится в обращении.

По словам авторов обращения, они обращались с данным вопросом в региональный минздрав и к губернатору, однако никаких мер предпринято не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 мая, СК и прокуратура сообщили о проведении проверок по выплатам стимулирующих надбавок медикам, работающим с коронавирусом, в ряде регионов, в том числе в Рязанской, Орловской, Владимирской областях и в Краснодарском крае.