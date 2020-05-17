Кишинёв, , 12:55 — REGNUM В Молдавии еще 64 пациента выздоровели от COVID-19 и выписаны из леченых учреждений. Об этом сообщает 17 мая пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

По состоянию на 17 мая в Молдавии выздоровели 2408 человек. За прошедшие сутки с подозрением на инфицирование коронавирусом поступили 42 человека. Умерли еще два пациента с COVID-19 (всего умерли 209 человек).

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На сегодняшний день в стране коронавирус выявили у 5934 человек (776 из них в Приднестровье). 250 заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии (девятнадцать подключены к аппарату искусственной вентиляции легких), 519 — в состоянии средней степени тяжести. Состоянии остальных инфицированных удовлетворительное.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в молдавском городе Штефан-Водэ сняли карантин.