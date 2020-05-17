Нью-Дели, , 12:48 — REGNUM Выделить 1000 автобусов для доставки трудовых мигрантов домой попросила лидер индийской оппозиционной партии Congress Приянка Ганди, сообщает издание Times Now.

Она обратилась к главному министру штата Уттар Прадеш Йоги Адитьянатху. Партия планирует организовать отправку мигрантов по домам из северного штата.

Ганди сказала, что Congress готов взять на себя расходы по бесплатной отправке работников. «Мы не бросим работников на произвол судьбы в тяжелые времена», — заявила Приянка Ганди.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в штате Уттар Прадеш произошло ДТП, в результате которого погибли 24 и пострадали 25 трудовых мигрантов. Работники передвигались на грузовике, который столкнулся с другим грузовиком.

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