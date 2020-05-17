Киев, , 12:47 — REGNUM Просмотры видеороликов, опубликованных на официальных страницах президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях, резко упали в марте-апреле 2020 года. Результаты исследования опубликованы на сайте Института массовой информации Украины.

С января 2019 года по 30 апреля 2020 года Зеленский опубликовал в социальной сети Facebook 110 видео, каждое из которых в среднем посмотрели 433 тыс. раз.

Рекордные просмотры зафиксированы с апреля 2019 года по февраль 2020 года. В апреле 2019 года, перед проведением второго тура президентских выборов, Зеленский выложил 15 роликов, каждый из которых посмотрели в среднем 881 тыс. раз.

В марте-апреле 2020 года интерес к обращениям президента Украины резко снизился — ролики смотрели в среднем по 315 тыс. раз.

Похожая картина наблюдается в социальной сети Instagram. Там было выложено 107 видео, каждое из которых посмотрели в среднем 2,4 млн раз. Если на пике популярности обращения политика в Instagram собирали более 4 млн зрителей, то в апреле 2020 года этот показатель упал до примерно 1,5 млн просмотров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский прокомментировал решение Зеленского о продлении запрета российских социальных сетей. Он отметил, что своими действиями президент Украины начал раздражать свой электорат.

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