Тула, , 12:40 — REGNUM Месячный запас индивидуальных защитных медицинских масок сформировало в государственных аптеках Тульской области правительство региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Также уточняется, что жители региона могут приобрести защитные макси и перчатки в аптеках ГУП ТО «Фармация» по цене 28 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток.

При этом отмечается, что в настоящее время в государственных аптеках есть месячный запас медицинских масок и двухмесячный запас перчаток, который ежедневно проверяется и пополняется в случае необходимости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 11 мая в Тульской области введён режим ношения медицинских масок, который в ряде районов носит обязательный характер.