Мадрид, , 12:45 — REGNUM В Испании от COVID-19 за последние сутки скончались 87 человек. Об этом 17 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, показатель смертности упал ниже отметки в 100 случаев впервые за последние два месяца.

Общее число смертей от COVID-19 в стране составило 27 тыс. 650 человек. Всего за последние сутки было выявлено 652 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общий показатель выявленных случаев составил 230 тыс. 698 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 648 тыс. человек.