Астрахань, , 12:38 — REGNUM В Астраханской области 17 мая подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 1065 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находятся 310 человек. 361 человек выздоровел и был выписан, семь человек скончались.

За весь период наблюдения у 43 тыс. 804 человек взяли 46 тыс. 860 анализов на коронавирусную инфекцию. В качестве контактных лиц на учёте состоят 7 тыс. 124 человека. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 544 человека.

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