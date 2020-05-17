Владикавказ, , 12:31 — REGNUM Кадровый резерв медицинских работников, который ранее был сформирован по поручению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, будет направлен в РКБ для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает североосетинский информационный портал «15-й регион».

«В РКБ направлены дополнительные силы для оказания помощи пациентам с коронавирусом. 40 врачей и 15 медицинских сестер готовы подключиться к работе уже сегодня», — говорится в сообщении.

Также указывается, что врачи РКБ неоднократно отмечали, что помощь в лечении пациентов с новым заболеванием становится нужнее с каждым днем.

Кроме этого, уточняется, что руководство больниц провело встречу с медработниками кадрового состава и рассказали им о режиме работы и оплате труда, а также обсудили вопросы быта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что красноярские больницы, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19, разместят на своих сайтах разделы с «хрониками коронавируса».