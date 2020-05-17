Тюмень, , 12:23 — REGNUM В Тюменской области с 18 мая снова откроются предприятия сферы услуг. Об этом в обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Моор.

«Я и сам уже порядком оброс. Крайний раз был у своего парикмахера 6 марта», — признался глава региона.

Он отметил, что по всем трём параметрам Тюменская область готова к частичному снятию ограничений, вызванных эпидемией COVID-19. В рамках первого этапа с 18 мая откроются предприятия сферы услуг, а также непродовольственные магазины, у которых общая площадь торгового зала до 400 кв. метров и есть отдельный вход с улицы. На одного покупателя должно приходиться не менее четырёх квадратных метра.

Постановление подписано губернатором 17 мая. Все организации должны соблюдать санитарные требования. За этим будут следить контролирующие органы. «В случае нарушения предприятия будут закрываться», — сказал Моор.