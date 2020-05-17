Красноярск, , 12:20 — REGNUM Красноярские больницы, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19, разместят на своих сайтах разделы с «хрониками коронавируса». Об этом сообщает краевой минздрав.

Кроме этого, уточняется, что в данных разделах медицинские работники больниц смогут делиться новостями, а также выкладывать сюда видеозаписи и фотографии того, как они проводят свой отдых.

Также указывается, что такие разделы созданы на сайтах больницы №20 имени Берзона, БСМП, Межрайонной клинической больницы №4 и Краевой клинической больницы.

При этом напоминается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции медики практически все свое время проводят в больницах для того, чтобы не распространять новый вирус и потому на рабочих местах для них приготовлены специальные места отдыха и приема пищи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что горячее питание для местных работников медицинской сферы, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечивает сеть ресторанов «Сказка» из Великого Новгорода.