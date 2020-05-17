Смоленск, , 12:17 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, об этом сообщается в сводке федерального штаба от 17 мая.

Всего в регионе с 28 марта подтверждено 1 тыс. 190 случаев заражения коронавирусом. 366 человек выздоровели. 11 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

За последние сутки на территории России выявлено 9 тыс. 709 носителей коронавируса, 94 человека с положительными тестами на SARS-CoV-2 скончались.