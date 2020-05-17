Великий Новгород, , 12:11 — REGNUM Горячее питание для местных работников медицинской сферы, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечивает сеть ресторанов «Сказка» из Великого Новгорода. Об этом 17 мая рассказал корреспонденту ИА REGNUM владелец сети Тимур Арифов.

Также он уточнил, что противостоящим коронавирусу местным медикам его предприятие уже доставляло в больницы такие блюда как лагман с курицей, узбекский плов, чак-чак и др.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Забайкальского края будут с 18 мая привлечены к выполнению работ по дезинфекционным мерам на социально значимых объектах города Чита.