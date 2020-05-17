Липецк, , 12:07 — REGNUM В Липецкой области 17 мая подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего на территории региона зарегистрировано 1186 случаев заражения.

За весь период наблюдения 309 человек выздоровели и были выписаны. Зарегистрировано четыре летальных случая. Как уже сообщало ИА REGNUM, четвёртый пациент скончался 16 мая в Липецкой областной клинической инфекционной больнице.

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