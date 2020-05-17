Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтвердили 160 случаев COVID-19. Такие данные приводит региональный минздрав.

114 случаев выявлено в Екатеринбурге. Также диагноз подтверждён в Белоярском и Арамильском городских округах, Берёзовском, Полевском, Реже, Ирбите, Сысертском городском округе, Талице, Первоуральске, Асбесте, Камышлове, Артёмовском, Туринском городском округе, Новоуральске и Верхней Пышме.

Состояние 11 граждан оценено как тяжёлое, а 88 — средней тяжести. Все остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Всего с начала пандемии был подтверждён 2731 случай COVID-19. Шесть человек умерли, а 734 выздоровели.