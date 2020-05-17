Москва, , 12:06 — REGNUM Пациентам с COVID-19, которые перенесли тяжелые формы пневмонии, потребуется реабилитация, вплоть до коррекции психических функций. Чтобы вернуться к нормальной жизни, таким людям нужно от месяца до трёх. Об этом сообщает российский Минздрав со ссылкой на главного пульмонолога, заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева.

По его словам, речь идёт о четырёх группах пациентов, которым не удастся избежать реабилитации. В первой группе находятся те, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась легочная функция.

«В итоге мы имеем тех больных, у которых необходимо потратить определенное время, сделать определенный комплекс реабилитационных мероприятий для восстановления легочной функции», — пояснил Авдеев.

Что касается второй группы пациентов, то в неё пульмонолог включил тех больных, которые длительно находились в стационаре, в том числе — в отделениях реанимации, в том числе — на искусственной вентиляции легких, и имеют большой риск потери мышечной массы, мышечной функции в результате атрофии от бездействия. Третья группа — это наиболее пострадавшие пациенты. К таковым Авдеев отнёс тех больных, которые находились на искусственной вентиляции легких после интубации.

«После процедуры трахеостомии возможно нарушение глотания и коммуникации», — пояснил эксперт. К четвёртой группе людей, переболевших COVID-19, отнесли больных, которые длительное время находились в стационаре. Такие, по словам главного пульмонолога Минздрава РФ, потребуют коррекции психических функций, так как в результате тяжелого течения болезни наступают определенные изменения сферы сознания, такие как, например, депрессия.

Именно поэтому в некоторых случаях для реабилитации (легочной и общей) может потребоваться привлечение психолога и специалистов по лечебному питанию. «Возможно, сюда же можно включить определенные режимы, связанные с приемом витаминов. Важен витамин D. Но в связи со скорым наступлением летнего периода, возможно, витамин D мы получим еще и естественным путем благодаря солнцу», — отметил Сергей Авдеев.

Говоря о сложности реабилитационных программ, он отметил, что они могут включать самые разнообразные аспекты, касающиеся и физических тренировок, и физиотерапии, и психологической реабилитации, и коррекции питания пациентов — всё зависит от тяжести больного.

«В ряде случаев требуется реабилитация от месяца до трех — а возможно, и более длительное время для осуществления данных программ», — включил пульмонолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля в 85 регионах России зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции.

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