Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Власти Петербурга обнародовали информацию о пяти новых жертвах коронавирусной инфекции, причина смерти которых была официально установлена специальной комиссией за последние сутки. Все эти пациенты скончались во второй половине апреля и были пожилыми людьми.

Как сообщили 17 мая в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, умерли мужчины в возрасте 69 и 86 лет и женщины в возрасте 80, 65 и 80 лет.

«Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, кардиосклероз, последствия инсульта и ожирение. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — заявили в комздраве.

Напомним, в Петербурге к настоящему времени властями подтверждена смерть 85 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией и заболевших COVID-19.

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