Орел, , 12:05 — REGNUM 68 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Орловской области за последние сутки, сообщили 17 мая в региональном оперштабе.

Всего в регионе с 24 марта выявлено 1 тыс. 449 случаев заражения. 580 из них приходится на Орёл, 214 — на Мценск и Мценский район, 145 — на Орловский районе, 71 случай подтверждён в Болховском районе.

Всего в регионе с начала пандемии выздоровели 426 пациентов с коронавирусом, десять человек с положительными тестами на инфекцию скончались.