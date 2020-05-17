Женева, Швейцария, , 12:04 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом при прикосновении к общедоступным поверхностям неизвестны. Об этом 16 мая заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В организации посоветовали с осторожностью относиться к исследованиям, согласно которым вирус может до семи дней находиться на внешней стороне маски для лица, до четырёх дней — на нержавеющей стали и пластике, а также до двух дней — на стекле.

Несмотря на это, ВОЗ всё же рекомендует проводить дезинфекцию, но не распылять средства в домах, магазинах, клиниках и офисах.

Читайте также: Дело — в дозе: эксперт пояснил, почему COVID-19 трудно подхватить на улице