Чита, , 12:00 — REGNUM Волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Забайкальского края будут с 18 мая привлечены к выполнению работ по дезинфекционным мерам на социально значимых объектах города Чита.

Об этом 17 мая рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель забайкальского ВСКС Руслан Юрченков.

Также он уточнил, что в данных работах будут принимать участие добровольные участники ВСКС, которые с 6 мая принимают участие в тушении лесных пожаров на территории края.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что добровольцы ВСКС из Екатеринбруга совместно со спасателями АСФ «ЦентрСпас-Урал» с 13 мая проводят патрулирование городского пляжа, объезд его береговой линии и информирование населения о соблюдении режима самоизоляции.