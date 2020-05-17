Тула, 17 мая 2020, 12:00 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая.
Новые случаи заражения выявлены у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.
Всего в регионе с 19 марта подтверждено 2 тыс. 461 случай заражения коронавирусом. 27 человек за последние сутки выздоровели, всего — 670. 19 человек с выявленными положительными тестами на коронавирус скончались.