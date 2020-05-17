Оренбург, , 11:59 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 17 мая, референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

На сегодняшний день в Оренбуржье подтверждено 1278 случаев заражения. Показатель на 100 тыс. населения составляет 65,3. Темп прироста составил 2,8.

За сутки из больниц выписаны 38 пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции. В апреле-мае от болезни оправились 602 пациента. Зафиксировано пять летальных исходов от последствий COVID-19.