Краснодар, , 11:56 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая. В числе заразившихся — годовалый ребёнок, самому старшему пациенту 87 лет.

За сутки коронавирус выявили у восьми детей, это: двое пятилетних детей и девятилетний ребёнок в Краснодаре, годовалый ребёнок в Славянском районе, 11-летний в Сочи, 15-летний подросток в Апшероском районе, по одному 17-летнему подростку в Кавказском и Крымском районах.

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 605 случаев заражения, в том числе у 149 детей. На данный момент в стационарах находятся 1 тыс. 283 человека, 32 пациента в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ. 25 человек скончались.

Всего с начала пандемии 1 тыс. 261 пациент выздоровел, за последние сутки число выздоровевших составило 122 человека. В лабораториях минздрава провети более 97 тыс. исследований на коронавирус.