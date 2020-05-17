Пермь, , 11:51 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 мая, скончались еще два пациента с SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

У пожилых пациентов (возраст — 71 и 83 года) коронавирус обнаружен посмертно. Причина смерти уточняется.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 28 летальных исходов пациентов с коронавирусом. В 12 случаях смерть наступила из-за коронавирусной инфекции, в 14 случаях у пациентов было выявлен коронавирус, но смерть наступила не от COVID-19. В двух случаях причина уточняется.