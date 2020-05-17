Липецк, , 11:51 — REGNUM В Липецкой областной клинической инфекционной больнице 16 мая скончался мужчина 1957 года рождения с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

У пациента была диагностирована внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного, в том числе проводили телемедицинские консультации с федеральным клиническим центром для коррекции терапии. Лечение осложнялось наличием у пациента сахарного диабета и тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне тяжёлого течения пневмонии прогрессировала лёгочно-сердечная недостаточность.

Это четвёртый в регионе случай смерти пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

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