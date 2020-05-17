Манила, , 11:53 — REGNUM На Филиппинах за сутки выявили 208 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 12 тыс. 513 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 824 человек. Число выздоровевших составило 2 тыс. 635 случаев.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 648 тыс. человек.