Джакарта, , 11:40 — REGNUM Согласно статистическим данным университета Джона Хопкинса, Индонезия занимает 33-е место из 188 стран, подвергшихся воздействию COVID-19, сообщает Kompas.

По состоянию на 16 мая 2020 года в Индонезии выявлено 17 025 случаев заражения SARS-CoV-2. Это число составляет 0,37% от общего количества случаев заражения в мире.

Между тем, число случаев смерти в Индонезии составляет 0,35% от общего числа случаев смерти в мире. COVID-19 стал причиной смерти 1 089 человек в Индонезии. По данному показателю Индонезия заняла 23-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия присоединилась к глобальной программе испытаний вакцины против COVID-19.

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