Москва, , 11:36 — REGNUM В Москве прокуратура проведет проверку сервиса премиум-такси Wheely на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц сервиса по выполнению противоэпидемических мероприятий и требований введенного в городе режима повышенной готовности.

«По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столичном департаменте транспорта заявили, что сервис Wheely до сих пор не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей.

В департаменте заверили, что «крайне серьёзно» относятся к конфиденциальности пассажиров и поездок. При этом проверяются данные о наличии у водителя удостоверения, возможное нахождение его в розыске, соблюдение им правил дорожного движения, а также сведения о прохождении им медицинского контроля.

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