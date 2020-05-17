Сеул, , 11:41 — REGNUM Более 200 человек вернулись из столицы России в Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в РФ.

По их словам, специальный рейс южнокорейской авиакомпании Korean Air, на борту которого находились 230 человек, вылетел из Москвы 16 мая около 19:00 по местному времени и приземлился в южнокорейском аэропорту Инчхон 17 мая около 9:10 по местному времени.

Отмечается, что спецрейс был согласован с представителями Федерального агентства воздушного транспорта России, авиакомпании Korean Air и Ассоциации южнокорейцев в Москве.

Известно, что специальные рейсы для эвакуации южнокорейцев из России были организованы 7, 14 и 25 апреля.