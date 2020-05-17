Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались еще три пациента с подтверждённым тестом на коронавирус. Общее число летальных исходов на Дону достигло 31 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 17 мая.

За сутки скончались 65-летний житель Ростова-на-Дону и 81-летняя жительница Батайска с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, эндокринной системы, 59-летний житель Таганрога с онкозаболеванием и болезнью сердца. Два человека поздно обратились за медицинской помощью.

В настоящее время в Ростовской области госпитализировано более 400 носителей SARS-CoV-2. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в регионе выявили ещё 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных на Дону случаев достигло 2 тыс. 427 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили ещё 115 случаев заражения коронавирусом