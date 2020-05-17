Минск, , 11:31 — REGNUM 17 мая в белорусской столице скончался основатель портала TUT. BY Юрий Зиссер, сообщает TUT.BY.

Юрий Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове. Отец Юрия Зиссера был инженером, а мать — музыкантом. Высшее образование по специальности «Электронные вычислительные машины» он получил в Северо-Западном политехническом институте города Санкт-Петербург.

В 1980-х годах познакомился со своей будущей супругой культурологом Юлией Чернявской и уехал за ней в Минск.

В течение нескольких лет нескольких лет Зиссер был программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянях, занимался научной деятельностью.

В 1992 году основал компанию «Надежные программы», которая разрабатывала программное обеспечение для банков. Система обслуживания населения «Программа 35» использовалась более сотней банков в Белоруссии, РФ, Украине и Молдавии.

В 1999 году Зиссер решил создать «белорусский Yahoo» и в 2000 году появился портал TUT. BY, ставший за несколько лет самым популярным белорусским онлайн-ресурсом.

«Это большая утрата — для семьи, для друзей и знакомых, для страны. Скорбим. Выражаем соболезнования родным и близким», — выразили соболезнование сотрудники издания, созданного Юрием Зиссером.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране прощание с Юрием Анатольевичем состоится в узком кругу. Семья Юрия Зиссера просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с коронавирусом. После окончания эпидемии будет организован поминальный вечер, о чем буде сообщено дополнительно.