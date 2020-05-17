Владимир, 17 мая 2020, 11:26 — REGNUM Во Владимирской области 17 мая выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
Всего в регионе зарегистрировано 1738 подтвержденных случаев.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ 16 мая сообщила о выявленных в 35 владимирских больницах нарушений стимулирующих выплат медикам. Ведомство добивается перерасчёта начислений.
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