Москва, , 11:25 — REGNUM Средства от семидневного онлайн-фестиваля VK-Fest, который проводит российская социальная сеть «ВКонтакте», будут направлены на благотворительные проекты. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«Все 7 дней, которые продлится онлайн-фестиваль, пользователи смогут отправлять друзьям особенный подарок. Деньги от его продажи будут перечислены трём некоммерческим организациям», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что это будут организации AdVita, «Не напрасно» и «Насилию.нет».

При этом отмечается, что благотворительный подарок можно будет отправить любое количество раз с 15 по 21 мая, для чего нужно зайти на странице любого пользователя соцсети, нажать на знак подарка и «выбрать сюрприз с дружелюбным хомяком Сеней — это персонаж одного из самых популярных наборов стикеров».

Кроме этого, отмечается, что стоимость такого подарка составляет 15 голосов или 105 рублей.

«ВКонтакте будет рассказывать о нём в рамках трансляций VK Fest, а также в официальных сообществах соцсети», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штаб всероссийской акции #МыВместе в Тюменской области совместно с местными предпринимателями доставляет бесплатные наборы продуктов тем, для кого это имеет жизненно важное значение.