Уфа, , 11:24 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Башкирии перешагнуло отметку в две тысячи. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе выявили еще 98 носителей этой инфекции за сутки.

Таким образом, число подтвержденных случаев заражения в Башкирии — 2061, а 651 пациент полностью справился с инфекцией.

Число пациентов, которые состоят на учете у врачей, также увеличилось на 46 человек и составило 1393 пациента. При этом 625 пациентов находятся в больницах, а 788 человек лечатся дома.

За минувшие сутки в регионе от COVID-19 никто не умер. Таким образом, число жертв этой болезни составляет 17 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили ещё 115 случаев заражения коронавирусом