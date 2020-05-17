Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили ещё 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции на Дону, по данным на утро 17 мая, достигло 2 тыс. 427 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Среди новых носителей коронавируса 33% — жители Ростовской области в возрасте от 18 до 45 лет, 42,6% — от 46 до 65 лет, 13,9% — от 66 до 79 лет, 3,5% — старше 80 лет, 7% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области остался один муниципальный район, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, — Родионово-Несветайский. Всего на Дону 55 муниципальных образований.

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