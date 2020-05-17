Тюмень, , 11:10 — REGNUM Штаб всероссийской акции #МыВместе в Тюменской области совместно с местными предпринимателями доставляет бесплатные наборы продуктов тем, для кого это имеет жизненно важное значение. Об этом сообщает портал областной администрации.

Указывается, что в доставке бесплатных продуктов питания участвуют группа компаний ATHLETIC GYM, компания DreamGroup и АНО «Обновление» совместно с областным комитетом по молодежному предпринимательству «Опора России».

Также сообщается, что в рамках акции каждый желающий может оказать помощь, для этого в крупных торговых центрах оборудованы специальные подготовленные места — «Тележки добра», где каждый посетитель ТЦ может приобрести и оставить продукты с длительным сроком хранения для тех, кому это действительно необходимо.

Помимо того, уточняется, что сотрудниками указанных компаний в настоящее время доставлено нуждающимся свыше 300 продуктовых наборов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники фабрики мягких игрушек «Мякиши» в Боровичах Новгородской области приступили к безвозмездному пошиву индивидуальных защитных медицинских масок в рамках акции #МыВместе.