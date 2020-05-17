Москва, , 11:10 — REGNUM Россия опередила Испанию по числу случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных сайта по сбору мировой статистики Worldometers.

По данным российского штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России выявили 281 752 случая заражения коронавирусом. По данным Worldometers, в Испании обнаружено 276 505 случаев заражения.

По данным Университета Джона Хопкисна, в Испании выявлено 230 698 случаев заражения. На первом месте США, где выявлено 1,467 млн случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 9709 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 17 мая выздоровели 67 373 человека, скончались 2631.

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