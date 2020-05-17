Владивосток, , 11:10 — REGNUM В Приморском крае с 17 мая возобновится движение через пункт пропуска «Пограничный» на российско-китайской границе. Об этом сообщается на сайте правительства края.

Отмечается, что российский водитель, у которого 12 мая заподозрили наличие коронавируса, сдал два теста. Оба оказались отрицательными. Информация об этом сразу была передана китайской стороне.

«Китайская сторона сообщила, что с 17 мая готова осуществлять прием грузового автотранспорта через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ в прежнем режиме», — сказал зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков.

Он отметил, что теперь у водителей будет возможность ночевать на территории КНР. Кроме того, для них открыта ещё одна гостиница.

Напомним, после того, как водителя отправили в Россию с подозрением на коронавирус, китайские власти сократили количество транспорта, пересекающего границу через пункт пропуска. При этом водители лишились возможности ночевки на территории КНР.

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