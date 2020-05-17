Самара, , 11:10 — REGNUM Двух мужчин подозревают в угоне автомобиля и его поджоге. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Жигулевске в марте текущего года стражи порядка задержали мужчину 1998 года рождения, которого заподозрили в угоне автотранспортного средства. При расследовании этого преступления, был задержан еще один мужчина 1997 года рождения, которого также заподозрили в причастности к угону этого автомобиля.

По версии следствия, мужчины угнали автомобиль, украли из него оборудование, а затем подожгли салон автотранспортного средства, чтобы скрыть следы преступления. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчин также подозревают в краже аккумулятора из припаркованного автомобиля.

Отмечается, что похищенное имущество стражи порядка вернули собственникам. Подозреваемые во всем сознались и хотят возместить ущерб.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам кражи, умышленного уничтожения имущества и по ч.1 ст. 166 УК РФ.

Расследование уголовных дел продолжается.

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