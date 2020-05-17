Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM За последние сутки официально подтверждено заражение коронавирусной инфекцией еще у 69 жителей Ленинградской области. Таким образом общее количество случаев приблизилось к двум тысячам и составило на утро 17 мая 1982 случая. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Напомним, предыдущий суточный показатель выявления в Ленобласти составлял 72 случая.

Количество выздоровевших и выписанных пациентов в Ленинградской области за сутки увеличилось на 12 и теперь составляет 653 человека. Количество подтвержденных смертельных случаев в регионе за сутки не увеличилось и остается на цифре 8.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти после некоторых послаблений режима ограничений решили вновь точечно их усилить. Это произошло после временного открытия 15 мая двух торговых центров МЕГА. Как установил Роспотребнадзор, в этих ТЦ не соблюдались введенные в период коронавируса нормы об обязательной дистанции и ношении покупателями средств защиты.

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора в красной и жёлтой зонах Ленобласти — районах с наибольшим и средним числом заболевших — работа торговых центров площадью больше 25 000 кв. метров остановлена.

«Причина — невозможность обеспечить соблюдение масочного режима и другие требования для безопасности персонала и покупателей», — пояснили в пресс-службе областной администрации.

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