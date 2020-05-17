Москва, 17 мая 2020, 11:05 — REGNUM Лидером по числу заразившихся коронавирусом в России является Москва — 142 824 случая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.
Далее следует Московская область — 27 369 случаев, Санкт-Петербург (10 462), Нижегородская область (6413), Дагестан (3371), Свердловская область (2731), Мурманская область (2654), Краснодарский край (2605), Тульская область (2461) и Ростовская область (2427).
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 мая в России выявлено 281 752 случая заражения коронавирусом. Скончался 2631 человек, выздоровели — 67 373.
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