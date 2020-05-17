Рязань, , 11:14 — REGNUM За минувшие сутки подтверждены86 тестов на коронавирус, давших положительных результат, в Рязанской области. Под наблюдением медиков находятся 2647 человек, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными, сообщили 17 мая в региональной оперативной группе.

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердили у 2,3 тысячи человек. Выписаны с выздоровлением 396 человек. На подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора находятся ещё 94 положительных теста.

В регионе вместе с условно подтверждёнными лицами под контролем врачей находятся 2394 человека.