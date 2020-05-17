Москва, , 10:56 — REGNUM Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию остаются более 262 тыс. граждан России. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства всего под наблюдением находились 1 013 799 человек. По состоянию на 16 мая под контролем остаются 262 666 человек.

Отмечается, что всего в России проведено более 6,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии в России зафиксировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, умер 2 631 человек.