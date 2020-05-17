Тирасполь, , 10:58 — REGNUM В Приднестровье коронавирус за минувшие сутки выявили еще у пятнадцати человек, сообщает 17 мая пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

По данным ведомства, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в Приднестровье на текущий момент — 787. 349 человек вылечились от COVID-19. Умерли тридцать человек.

На данный момент лечение от COVID-19 проходят 406 человек в медицинских учреждениях Приднестровья и два пациента — за пределами ПМР.

Как сообщало ИА REGNUM, внешний торговый оборот Приднестровья по итогам января-апреля текущего года снизился более, чем на 9% в сравнении с показателями за аналогичный период 2019 года.

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