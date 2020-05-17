Боровичи, Новгородская область, , 10:55 — REGNUM Сотрудники фабрики мягких игрушек «Мякиши» в Боровичах Новгородской области приступили к безвозмездному пошиву индивидуальных защитных медицинских масок в рамках акции #МыВместе, сообщает портал 53news.ru.

«Боровичская фабрика игрушек «Мякиши» приступила к пошиву медицинских масок для социальных учреждений района», — говорится в сообщении.

Также указывается, что первая партия из 500 масок уже передана в местную ЦРБ, а всего планируется выпустить 5 000 таких изделий.

«Мы передаём маски в Боровичскую ЦРБ, скорую, поликлинику, полиции, волонтёрам, которые разносят продукты пенсионерам», — приводятся в сообщении слова владельца фабрики Евгения Антонова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше тысячи продуктовых наборов доставят граждан пенсионного возраста города Бердска волонтеры-медики.