Анкара, , 10:56 — REGNUM Власти Турции вернули порядка 700 своих граждан на родину из Киргизии и США. Об этом 17 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, рейс турецких авиалиний, доставивших 354 человек из США приземлился в провинции Орду. Кроме того, 330 турецких граждан, прибывших из Киргизии, прибыли на самолете в аэропорт Стамбула.

На сегодняшний день власти Турции вернули в страну порядка 70 тыс. своих граждан из 107 стран мира по прямому указанию президента страны Реджепа Эрдогана.

Напомним, по последним данным, в стране выявили 148 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции. Число смертей от COVID-19 превысило 4 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На фоне КНР, США и ЕС падение экономики Белоруссии «незначительно» – Румас