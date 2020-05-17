Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлен 451 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром 17 мая по итогам предыдущего дня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Данный суточный показатель оказался меньше двух предыдущих: напомним, сутками ранее сообщалось о 525 новых случаях, а за день до этого — о 541 новом случае в Петербурге.

К настоящему дню за всё время пандемии в Петербурге заразилось коронавирусной инфекцией 10 462 человека.

Скончались от болезни COVID-19 за всё время в Петербурге 85 человек, в том числе пять человек умерли за последние сутки.

Количество выздоровевших достигло 2175 человек, в том числе 66 пациентов выписаны за минувшие сутки.

«За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8200 человек. На карантине находится 3671 человек. Из них 198 — в обсерваторе, 868 — на самоизоляции, 2605 — контактные», — сообщили 17 мая в городском оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

В целом по России за последние сутки выявлено 9709 новых случаев инфицирования. Выписано по выздоровлению 4207 человек. Всего в стране на 17 мая выявлено 281 752 заболевших в 85 регионах, количество выздоровевших возросло до 67 373 человек. За сутки в России зафиксировано 94 летальных случая. За весь период в России от COVID-19 скончался 2631 человек.

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