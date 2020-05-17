Москва, , 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выздоровели 1458 пациентов, заражения коронавирусом. Об этом 17 мая заявила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова.

По её словам, общее число выздоровевших пациентов достигло 27 490 человек. Она добавила, что для подтверждения отсутствия диагноза медики проводят специальное исследование.

Отметим, по состоянию на 17 мая в Москве выявили 142 824 случаев заражения коронавирусом, скончались 1,5 тыс. пациентов. Во всех регионах России обнаружили 282 752 случаев, в том числе 9709 за минувшие сутки.

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