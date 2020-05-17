Бердск, Новосибирская область, , 10:42 — REGNUM Свыше тысячи продуктовых наборов доставят гражданам пенсионного возраста города Бердска волонтеры-медики, сообщает портал vn.ru.

«Более тысячи продуктовых наборов получат от волонтеров-медиков пенсионеры Бердска», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что самых нуждающихся в помощи и одиноких жителей Бердска определили городские организации ветеранов.

Кроме этого, уточняется, что вес одной коробки с продуктовым набором составляет более семи кг, в набор входят растительное масло, тушеное мясо, сгущенное молоко, гречка, геркулес, мука, рис, макароны, чай, сахар; отдельно — хозяйственное мыло, на общую стоимость в 500 рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что таксомоторная компания «Альфа-парк» из Самарской области бесплатно перевозит на своих машинах добровольцев, которые доставляют необходимые продукты питания и лекарства пожилым людям, находящимся в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса.