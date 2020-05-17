Уфа, , 10:44 — REGNUM 200 рабочих, прибывших из Якутии, отправились по домам после прохождения двухнедельного карантина в обсерваторе Башкирии. Об этом 17 мая сообщает ИА «Башкинформ».

По информации журналистов, рабочих на семи спецавтобусах доставят домой. Все пассажиры соблюдают санитарные правила. Их обеспечили перчатками и защитными масками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию возвращаются рабочие, которые трудились вахтовым методом в Якутии на Чаяндинском месторождении из-за сложной эпидемиологической обстановки на этом объекте. Прибывших рабочих доставляют в обсерваторы для прохождения двухнедельного карантина.

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