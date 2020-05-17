Самара, , 10:32 — REGNUM Таксомоторная компания «Альфа-парк» из Самарской области бесплатно перевозит на своих машинах добровольцев, которые доставляют необходимые продукты питания и лекарства пожилым людям, находящимся в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 мая рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель предприятия Артем Процюк.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что волонтерские организации Астраханской области запустили интернет — конкурс, приуроченный ко Дню семьи.